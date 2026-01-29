Francoforte: movimento negativo per Ionos

(Teleborsa) - Rosso per Ionos
, che sta segnando un calo del 2,20%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Ionos
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,02%, rispetto a +2,59% del Germany MDAX
).
Tecnicamente, Ionos
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 29,47 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 28,67. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 30,27.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)