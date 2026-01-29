Francoforte: movimento negativo per Ionos

Ionos

(Teleborsa) - Rosso per, che sta segnando un calo del 2,20%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,02%, rispetto a +2,59% del).Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 29,47 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 28,67. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 30,27.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)