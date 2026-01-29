Londra: in calo Airtel Africa

(Teleborsa) - Rosso per l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa
, che sta segnando un calo dell'1,82%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Airtel Africa
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Airtel Africa
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 3,506 sterline. Primo supporto visto a 3,42. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 3,388.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)