Londra: in calo Airtel Africa
(Teleborsa) - Rosso per l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, che sta segnando un calo dell'1,82%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Airtel Africa rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Airtel Africa. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 3,506 sterline. Primo supporto visto a 3,42. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 3,388.

