Si muove in ribasso Airtel Africa a Londra

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, che esibisce una perdita secca del 7,84% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Airtel Africa rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Airtel Africa suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,949 sterline con tetto rappresentato dall'area 3,519. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,747.

