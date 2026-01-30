Si muove in ribasso Airtel Africa a Londra

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa
, che esibisce una perdita secca del 7,84% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Airtel Africa
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Airtel Africa
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,949 sterline con tetto rappresentato dall'area 3,519. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,747.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)