Londra: giornata depressa per Airtel Africa

(Teleborsa) - Composto ribasso per l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa
, in flessione del 2,05% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Airtel Africa
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni di breve periodo di Airtel Africa
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 3,583 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 3,499. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 3,667.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)