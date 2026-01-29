Londra: ingrana la marcia Antofagasta

compagnia mineraria

FTSE 100

Antofagasta

azienda sudamericana estrattrice di rame

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la compagnia mineraria, che tratta in rialzo del 6,58%.Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Antofagasta rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico di breve periodo dell'azienda sudamericana estrattrice di rame mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 39,94 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 38,81. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 41,07.