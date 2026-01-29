New York: seduta molto difficile per MicroStrategy Incorporated

(Teleborsa) - Scende sul mercato l'azienda di analisi e business intelligence
, che soffre con un calo del 9,85%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MicroStrategy Incorporated
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di MicroStrategy Incorporated
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 137,7 USD. Prima resistenza a 152. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 132,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)