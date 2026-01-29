Milano 17:35
45.076 -0,14%
Nasdaq 19:11
25.720 -1,16%
Dow Jones 19:11
48.924 -0,19%
Londra 17:35
10.172 +0,17%
Francoforte 17:35
24.309 -2,07%

New York: seduta molto difficile per MicroStrategy Incorporated

Migliori e peggiori
New York: seduta molto difficile per MicroStrategy Incorporated
(Teleborsa) - Scende sul mercato l'azienda di analisi e business intelligence, che soffre con un calo del 9,85%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MicroStrategy Incorporated, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario di MicroStrategy Incorporated si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 137,7 USD. Prima resistenza a 152. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 132,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```