New York: United Rentals scende verso 750,2 USD

società di noleggio di attrezzature per l'industria edile e manifatturiera

S&P-500

United Rentals

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la, che esibisce una perdita secca del 14,04% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 823,8 Dollari USA. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 750,2. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 724,1 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)