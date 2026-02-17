Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 17:52
24.683 -0,20%
Dow Jones 17:52
49.553 +0,10%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

New York: Vulcan Materials scende verso 295,4 USD

Migliori e peggiori, In breve
New York: Vulcan Materials scende verso 295,4 USD
Scende sul mercato il fornitore di materiali da costruzione, che soffre con un calo dell'8,23%.
Condividi
```