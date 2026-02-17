Milano
17:35
45.764
+0,76%
Nasdaq
17:52
24.683
-0,20%
Dow Jones
17:52
49.553
+0,10%
Londra
17:35
10.556
+0,79%
Francoforte
17:35
24.998
+0,80%
Martedì 17 Febbraio 2026, ore 18.08
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: Vulcan Materials scende verso 295,4 USD
New York: Vulcan Materials scende verso 295,4 USD
Migliori e peggiori
,
In breve
17 febbraio 2026 - 16.10
Scende sul mercato il
fornitore di materiali da costruzione
, che soffre con un calo dell'8,23%.
Condividi
Leggi anche
New York: giornata negativa in Borsa per Vulcan Materials
New York: Celanese scende verso 43,44 USD
New York: United Rentals scende verso 750,2 USD
Pesante sul mercato di New York Martin Marietta Materials
Argomenti trattati
Vulcan Materials
(2)
Titoli e Indici
Vulcan Materials
-5,62%
Altre notizie
Cambi: euro a 183,295 yen alle 19:30
Martin Marietta Materials, scendono le quotazioni a New York
New York: Centene si muove verso il basso
New York: Goldman Sachs scende verso 882,7 USD
New York: AppLovin scende verso 474,3 USD
New York: Autodesk scende verso 252,3 USD
Guide
Inflazione e potere d'acquisto: cosa sono e quale impatto hanno
Qualche centesimo in più sul caffè, un euro in più sul detersivo, dieci euro che rendono la bolletta più pesante. Sembrano piccoli aumenti, ma sommati pesano sulle finanze personali e familiari.
leggi tutto