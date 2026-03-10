United Rentals in discesa a New York

società di noleggio di attrezzature per l'industria edile e manifatturiera

(Teleborsa) - Ribasso per la, che passa di mano in perdita del 4,89%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 767,2 USD con tetto rappresentato dall'area 804,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 753,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)