United Rentals in discesa a New York

(Teleborsa) - Ribasso per la società di noleggio di attrezzature per l'industria edile e manifatturiera
, che passa di mano in perdita del 4,89%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di United Rentals
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di United Rentals
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 767,2 USD con tetto rappresentato dall'area 804,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 753,9.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)