Milano 17:35
45.202 +2,67%
Nasdaq 20:29
24.985 +0,07%
Dow Jones 20:29
47.768 +0,06%
Londra 17:35
10.412 +1,59%
Francoforte 17:35
23.969 +2,39%

United Rentals in discesa a New York

Migliori e peggiori
United Rentals in discesa a New York
(Teleborsa) - Ribasso per la società di noleggio di attrezzature per l'industria edile e manifatturiera, che passa di mano in perdita del 4,89%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di United Rentals rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di United Rentals suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 767,2 USD con tetto rappresentato dall'area 804,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 753,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```