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Petrolio a 96,1 dollari alle 19:30
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17 marzo 2026 - 19.30
Prezzo del greggio Wti a 96,1 dollari per barile alle 19:30.
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