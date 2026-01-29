Piazza Affari: risultato positivo per D'Amico

leader mondiale nel trasporto marittimo

D'Amico

FTSE Italia Mid Cap

D'Amico

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del, con una variazione percentuale del 2,27%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 5,923 Euro. Rischio di discesa fino a 5,778 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 6,068.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)