Milano 14:08
45.423 -0,30%
Nasdaq 7-gen
25.654 0,00%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 14:08
10.015 -0,33%
Francoforte 14:08
25.035 -0,35%

Piazza Affari: andamento rialzista per D'Amico

Avanza il leader mondiale nel trasporto marittimo, che guadagna bene, con una variazione del 2,51%.
