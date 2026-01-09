Piazza Affari: risultato positivo per D'Amico

leader mondiale nel trasporto marittimo

FTSE Italia Mid Cap

(Teleborsa) - Seduta positiva per il, che avanza bene dell'1,91%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 5,682 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 5,542. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 5,822.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)