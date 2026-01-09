Milano 13:46
45.687 +0,03%
Nasdaq 8-gen
25.507 -0,57%
Dow Jones 8-gen
49.266 +0,55%
Londra 13:46
10.097 +0,52%
Francoforte 13:46
25.230 +0,41%

Piazza Affari: risultato positivo per D'Amico

Migliori e peggiori
Piazza Affari: risultato positivo per D'Amico
(Teleborsa) - Seduta positiva per il leader mondiale nel trasporto marittimo, che avanza bene dell'1,91%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a D'Amico rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di D'Amico rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 5,682 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 5,542. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 5,822.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```