Milano 9:54
45.811 +0,36%
Nasdaq 14-gen
25.466 0,00%
Dow Jones 14-gen
49.150 -0,09%
Londra 9:54
10.189 +0,04%
25.270 -0,06%

Piazza Affari: performance negativa per D'Amico

Migliori e peggiori, In breve
Seduta in ribasso per il leader mondiale nel trasporto marittimo, che mostra un decremento del 2,48%.
