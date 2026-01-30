Milano 10:01
45.437 +0,80%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 10:01
10.193 +0,21%
Francoforte 10:01
24.518 +0,86%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 29/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 29/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 gennaio

Giornata pressoché debole per l'Eurostoxx 50, che ha terminato in calo a 5.892.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'Eurostoxx 50. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 5.960, con il supporto più immediato individuato in area 5.858. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 5.824.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
