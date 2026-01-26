Milano
Lunedì 26 Gennaio 2026, ore 17.42
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,33% alle 13:00
Il FTSE MIB continua le contrattazioni a 44.981,22 punti
In breve
,
Finanza
26 gennaio 2026 - 13.00
Milano, in progresso dello 0,33% alle 13:00, tratta a 44.981,22 punti.
Titoli e Indici
FTSE MIB
+0,32%
