Milano 16:03
45.680 +0,34%
Nasdaq 16:03
25.400 -1,33%
Dow Jones 16:03
48.983 -0,42%
Londra 16:03
10.166 +0,28%
Francoforte 16:03
25.300 -0,48%

Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,36% alle 16:00

Il FTSE MIB continua le contrattazioni a 45.688,97 punti

Milano, in progresso dello 0,36% alle 16:00, tratta a 45.688,97 punti.
