Milano 14:39
45.993 +0,32%
Nasdaq 5-gen
25.401 0,00%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 14:39
10.110 +1,06%
Francoforte 14:39
24.954 +0,34%

Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,29% alle 13:00

Il FTSE MIB continua le contrattazioni a 45.978,89 punti

In breve, Finanza
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,29% alle 13:00
Milano, in progresso dello 0,29% alle 13:00, tratta a 45.978,89 punti.
Condividi
```