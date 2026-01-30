Milano 29-gen
45.076 -0,14%
Nasdaq 29-gen
25.884 -0,53%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 29-gen
10.172 +0,17%
Francoforte 29-gen
24.309 -2,07%

Borsa: Seduta poco mossa per Shanghai, in crescita dello 0,44%

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia le contrattazioni a 4.157,98 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Shanghai, in crescita dello 0,44%
Modesto guadagno per l'indice della Borsa cinese, in progresso dello 0,44%, che esordisce a 4.157,98 punti.
Condividi
```