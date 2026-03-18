Milano 12:19
45.385 +1,11%
Nasdaq 17-mar
24.780 +0,51%
Dow Jones 17-mar
46.993 +0,10%
Londra 12:19
10.446 +0,41%
Francoforte 12:19
23.949 +0,92%

Borsa: Risultato negativo per Shanghai, in flessione dello 0,79%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina gli scambi a 4.062,98 punti

In breve, Finanza
Borsa: Risultato negativo per Shanghai, in flessione dello 0,79%
Si è mossa in territorio negativo Shanghai, in ribasso dello 0,79%, archiviando la giornata a 4.062,98 punti.
Condividi
```