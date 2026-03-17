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Borsa: Chiusura negativa per Shanghai, in ribasso dello 0,85%
L'Indice della Borsa di Shanghai termina a 4.049,91 punti
In breve
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Finanza
17 marzo 2026 - 08.20
Seduta in calo per Shanghai, che retrocede dello 0,85% e chiude a 4.049,91 punti.
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