Milano 14:16
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Nasdaq 16-mar
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Dow Jones 16-mar
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Borsa: Chiusura negativa per Shanghai, in ribasso dello 0,85%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina a 4.049,91 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura negativa per Shanghai, in ribasso dello 0,85%
Seduta in calo per Shanghai, che retrocede dello 0,85% e chiude a 4.049,91 punti.
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