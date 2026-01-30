Eventi e scadenze del 30 gennaio 2026

Venerdì 30/01/2026

American Express

Chevron

Colgate-Palmolive

Convergenze

Emak

Exxon Mobil

Soges Group

Verizon Communication

Vne

Xenia Hotellerie Solution

(Teleborsa) -- Fiera del Levante, Bari - Seconda edizione di EVOLIO Expo, la fiera di riferimento B2B che accoglie in esposizione i produttori di olio EVO e si rivolge a tutto il bacino del Mediterraneo- Italia - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- Bilancio finanza pubblica del Canada- Operazioni delle Amministrazioni pubbliche; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Altre Istituzioni finanziarie; Conti finanziari settoriali09:30 -- Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi, Roma - Indirizzo di saluto di Paolo Angelini, Vice Direttore generale della Banca d'Italia, all'evento organizzato della Banca d'Italia "La riforma della disciplina della gestione collettiva del risparmio"09:30 -- Palazzo di Giustizia, Roma - La cerimonia dell'inaugurazione dell'Anno Giudiziario della Corte Suprema di Cassazione avviene alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Partecipano alla cerimonia le più alte cariche dello Stato. Convocata dal Primo Presidente della Corte di cassazione Pasquale D'Ascola per illustrare la Relazione sull'Amministrazione della Giustizia e per l'inaugurazione dell’anno giudiziario. Interverrà il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco10:00 -- Roma, Palazzo Piacentini - Tavolo automotive, previsto un girotavolo presieduto dal ministro Adolfo Urso, per gli operatori- Regolamento BOT- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo Bilancio- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Preconsuntivo Bilancio