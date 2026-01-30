Eventi e scadenze del 30 gennaio 2026

(Teleborsa) -
Venerdì 30/01/2026 Appuntamenti
: EVOLIO Expo 2026
- Fiera del Levante, Bari - Seconda edizione di EVOLIO Expo, la fiera di riferimento B2B che accoglie in esposizione i produttori di olio EVO e si rivolge a tutto il bacino del Mediterraneo (da giovedì 29/01/2026 a sabato 31/01/2026) Rating sovrano
- Italia - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito Economia - Canada
- Bilancio finanza pubblica del Canada Banca d'Italia
- Operazioni delle Amministrazioni pubbliche; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Altre Istituzioni finanziarie; Conti finanziari settoriali
09:30 - Banca d'Italia - La riforma della disciplina della gestione collettiva del risparmio
- Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi, Roma - Indirizzo di saluto di Paolo Angelini, Vice Direttore generale della Banca d'Italia, all'evento organizzato della Banca d'Italia "La riforma della disciplina della gestione collettiva del risparmio"
09:30 - Corte Suprema di Cassazione - Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2026
- Palazzo di Giustizia, Roma - La cerimonia dell'inaugurazione dell'Anno Giudiziario della Corte Suprema di Cassazione avviene alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Partecipano alla cerimonia le più alte cariche dello Stato. Convocata dal Primo Presidente della Corte di cassazione Pasquale D'Ascola per illustrare la Relazione sull'Amministrazione della Giustizia e per l'inaugurazione dell’anno giudiziario. Interverrà il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco
10:00 - Attività di Governo - Ministro Urso, Tavolo automotive
- Roma, Palazzo Piacentini - Tavolo automotive, previsto un girotavolo presieduto dal ministro Adolfo Urso, per gli operatori Titoli di Stato
: Tesoro
- Regolamento BOT Aziende
: American Express
- Risultati di periodo Chevron
- Risultati di periodo Colgate-Palmolive
- Risultati di periodo Convergenze
- CDA: Preconsuntivo Bilancio Emak
- CDA: Preconsuntivo Bilancio Exxon Mobil
- Risultati di periodo Soges Group
- CDA: Preconsuntivo Bilancio Verizon Communication
- Risultati di periodo Vne
- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Xenia Hotellerie Solution
