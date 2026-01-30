Milano 15:00
45.456 +0,84%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 15:00
10.202 +0,30%
Francoforte 15:00
24.480 +0,70%

Germania, Prezzi consumo (YoY) in gennaio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Germania, Prezzi consumo (YoY) in gennaio
Germania, Prezzi consumo in gennaio su base annuale (YoY) +2,1%, in aumento rispetto al precedente +1,8% (la previsione era +2,2%).
