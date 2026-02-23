Milano 16:35
Italia, Prezzi consumo (YoY) in gennaio

Italia, Prezzi consumo in gennaio su base annuale (YoY) +1%, in calo rispetto al precedente +1,2% (in linea con le stime degli analisti).

