Milano 19-feb
45.794 0,00%
Nasdaq 19-feb
24.797 -0,41%
Dow Jones 19-feb
49.395 -0,54%
Londra 19-feb
10.627 0,00%
Francoforte 19-feb
25.044 0,00%

Prezzi consumo Giappone (YoY) in gennaio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Prezzi consumo Giappone (YoY) in gennaio
Giappone, Prezzi consumo in gennaio su base annuale (YoY) +1,5%, in calo rispetto al precedente +2,1%.

(Foto: Jason Goh / Pixabay)
Condividi
```