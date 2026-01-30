GOLD del 29/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 gennaio
Contenuto ribasso per il metallo giallo, che archivia la sessione in flessione dello 0,67%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 5.536,7, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 5.103,2. L'equilibrata forza rialzista dell'oro è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 5.970,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)