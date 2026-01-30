Londra: peggiora Antofagasta

compagnia mineraria

FTSE 100

Antofagasta

azienda sudamericana estrattrice di rame

(Teleborsa) - Scende sul mercato la, che soffre con un calo del 5,81%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico di breve periodo dell'mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 36,13 sterline. Rischio di discesa fino a 35,32 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 36,94.