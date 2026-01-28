Milano 15:22
45.087 -0,78%
Nasdaq 27-gen
25.940 0,00%
Dow Jones 27-gen
49.003 -0,83%
Londra 15:22
10.164 -0,43%
Francoforte 15:22
24.785 -0,44%

Londra: si concentrano le vendite su GSK

Retrocede l'azienda biofarmaceutica, con un ribasso del 2,60%.
