Milano 9-gen
45.719 +0,10%
Nasdaq 9-gen
25.766 +1,02%
Dow Jones 9-gen
49.504 +0,48%
Londra 9-gen
10.125 +0,80%
Francoforte 9-gen
25.262 +0,53%

Deckers Outdoor scivola in fondo al mercato di New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per il distributore di calzature, abbigliamento e accessori, che passa di mano in perdita del 4,24%.

Lo scenario su base settimanale di Deckers Outdoor rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 106,6 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 100,8. L'equilibrata forza rialzista di Deckers Outdoor è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 112,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
