Milano 17:35
45.527 +1,00%
Nasdaq 19:51
25.588 -1,15%
Dow Jones 19:51
48.718 -0,72%
Londra 17:35
10.224 +0,51%
Francoforte 17:35
24.539 +0,94%

New York: senza freni Colgate-Palmolive

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il distributore di prodotti per la pulizia e l'igiene, che mostra una salita bruciante del 4,16% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Colgate-Palmolive più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Le implicazioni di medio periodo di Colgate-Palmolive confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 90,43 USD con primo supporto visto a 87,42. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 86,06.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
