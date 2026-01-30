New York: senza freni Colgate-Palmolive

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il distributore di prodotti per la pulizia e l'igiene
, che mostra una salita bruciante del 4,16% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Colgate-Palmolive
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di medio periodo di Colgate-Palmolive
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 90,43 USD con primo supporto visto a 87,42. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 86,06.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)