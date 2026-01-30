Milano 9:54
45.410 +0,74%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 9:54
10.188 +0,16%
24.510 +0,82%

Francoforte: senza freni Puma

Ottima performance per Puma, che scambia in rialzo del 3,81%.
