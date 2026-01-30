Milano 13:22
45.529 +1,01%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 13:22
10.227 +0,54%
Francoforte 13:22
24.541 +0,95%

Parigi: positiva la giornata per STMicroelectronics

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del microchip-maker italo-francese, con una variazione percentuale del 2,32%.

Lo scenario su base settimanale di STMicroelectronics rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 24,23 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 23,78. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 23,48.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
