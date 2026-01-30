Parigi: positiva la giornata per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del microchip-maker italo-francese
, con una variazione percentuale del 2,32%.
Lo scenario su base settimanale di STMicroelectronics
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 24,23 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 23,78. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 23,48.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)