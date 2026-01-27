Milano 11:12
45.063 +0,25%
Nasdaq 26-gen
25.713 0,00%
Dow Jones 26-gen
49.412 +0,64%
Londra 11:12
10.185 +0,36%
Francoforte 11:12
24.904 -0,12%

Parigi: positiva la giornata per Saint Gobain

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: positiva la giornata per Saint Gobain
Seduta vivace oggi per il produttore di materiali edili, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,10%.
Condividi
```