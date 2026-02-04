Parigi: brillante l'andamento di STMicroelectronics

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il microchip-maker italo-francese
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,21%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di STMicroelectronics
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo del produttore di semiconduttori
evidenzia un declino dei corsi verso area 23,44 Euro con prima area di resistenza vista a 24,31. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 22,87.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)