Milano 16:41
45.578 +1,11%
Nasdaq 16:41
25.774 -0,42%
Dow Jones 16:41
48.922 -0,30%
Londra 16:41
10.215 +0,43%
Francoforte 16:41
24.572 +1,08%

Petrolio a 65,83 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 65,83 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 65,83 dollari per barile alle 15:40.
Condividi
```