Milano 13:23
45.534 +1,02%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 13:23
10.228 +0,55%
Francoforte 13:22
24.544 +0,96%

Piazza Affari: sviluppi positivi per Ferragamo

Ottima performance per la maison del lusso, che scambia in rialzo del 3,87%.
