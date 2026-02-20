Milano
11:11
46.256
+1,01%
Nasdaq
19-feb
24.797
0,00%
Dow Jones
19-feb
49.395
-0,54%
Londra
11:11
10.704
+0,72%
Francoforte
11:11
25.120
+0,31%
Home Page
/
Notizie
Piazza Affari: mette il turbo Ferragamo
Piazza Affari: mette il turbo Ferragamo
Migliori e peggiori
,
In breve
20 febbraio 2026 - 09.35
Brillante rialzo per la
maison del lusso
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,16%.
Titoli e Indici
Salvatore Ferragamo
+3,59%
