Milano
17:29
46.257
-2,02%
Nasdaq
17:35
24.861
-0,40%
Dow Jones
17:35
48.724
-0,52%
Londra
17:29
10.771
-1,28%
Francoforte
17:30
24.672
-2,42%
Lunedì 2 Marzo 2026, ore 17.51
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: in calo Ferragamo
Piazza Affari: in calo Ferragamo
Migliori e peggiori
,
In breve
02 marzo 2026 - 12.30
Retrocede la
maison del lusso
, con un ribasso del 3,19%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: in calo Ferragamo
Piazza Affari: scambi in positivo per Ferragamo
Piazza Affari: mette il turbo Ferragamo
Piazza Affari: movimento negativo per Ferragamo
Titoli e Indici
Salvatore Ferragamo
-4,15%
Altre notizie
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Ferragamo
Piazza Affari: positiva la giornata per Ferragamo
Ferragamo scambia in rosso a Piazza Affari
Piazza Affari: positiva la giornata per Ferragamo
Piazza Affari: movimento negativo per Ferragamo
Piazza Affari: scambi al rialzo per Ferragamo
Guide
ISEE 2026: come calcolarlo, novità e quali agevolazioni si possono chiedere
L’ISEE è una fotografia della situazione economica di un nucleo familiare, che viene “scattata” seguendo regole precise. Serve perché molte prestazioni pubbliche non sono uguali per tutti.
leggi tutto