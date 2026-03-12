Milano 10:04
44.687 -0,19%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 10:04
10.313 -0,40%
Francoforte 10:04
23.577 -0,27%

Piazza Affari: amplia l'ascesa Ferragamo
Prepotente rialzo per la maison del lusso, che mostra una salita bruciante del 6,98% sui valori precedenti.
