PLATINUM del 29/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 gennaio
Andamento annoiato per il metallo bianco-argenteo, che chiude la sessione in ribasso dello 0,42%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del platino. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 2.830,2. Primo supporto visto a 2.478,7. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 2.333,8.
