PLATINUM del 29/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 29 gennaio

Andamento annoiato per il metallo bianco-argenteo, che chiude la sessione in ribasso dello 0,42%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del platino. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 2.830,2. Primo supporto visto a 2.478,7. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 2.333,8.


