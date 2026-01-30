Milano 29-gen
Softlab, attivato protocollo di sicurezza per un potenziale incidente informatico

(Teleborsa) - Softlab, società quotata su Euronext Milan e attiva nel mercato dell'ICT Consulting, ha comunicato agli investitori e al mercato di aver rilevato un potenziale incidente di sicurezza informatica che potrebbe aver interessato alcuni sistemi IT aziendali. La Società è venuta a conoscenza di segnalazioni relative a un possibile accesso abusivo che, in base alle prime valutazioni, viene considerato un evento a basso impatto.

In risposta all'accaduto, Softlab ha immediatamente attivato i protocolli interni per la gestione degli incidenti, affidando l'analisi forense dei sistemi a specialisti di cybersecurity di primario standing, sia interni che esterni.

Le verifiche preliminari condotte finora non hanno evidenziato elementi certi di esfiltrazione o diffusione non autorizzata di informazioni. Inoltre, non risultano confermate cifrature dei sistemi tramite ransomware, né sono state rilevate pubblicazioni di dati personali o informazioni aziendali riservate al di fuori del perimetro societario.

Nonostante l'esito rassicurante delle indagini tecniche iniziali, la Società prosegue le attività di monitoraggio e analisi forense con il massimo rigore. Contestualmente, Softlab ha rafforzato le misure di protezione delle proprie infrastrutture digitali e sta collaborando con le autorità competenti per garantire la piena conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati (GDPR) e sulla sicurezza informatica.

La Società si è impegnata a comunicare tempestivamente al mercato ogni eventuale sviluppo materiale della vicenda.
