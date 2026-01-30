Softlab, attivato protocollo di sicurezza per un potenziale incidente informatico

(Teleborsa) - Softlab, società quotata su Euronext Milan e attiva nel mercato dell'ICT Consulting, ha comunicato agli investitori e al mercato di aver rilevato unche potrebbe aver interessato alcuniLa Società è venuta a conoscenza di segnalazioni relative a un possibileche, in base alle prime valutazioni, viene considerato un evento a basso impatto.In risposta all'accaduto, Softlab ha immediatamente attivato iper la gestione degli incidenti, affidando l'analisi forense dei sistemi a specialisti didi primario standing, sia interni che esterni.Le verifiche preliminari condotte finora non hanno evidenziato elementi certi di. Inoltre, non risultano confermate cifrature dei sistemi tramite, né sono state rilevate pubblicazioni di dati personali o informazioni aziendali riservate al di fuori del perimetro societario.Nonostante l'esito rassicurante delle indagini tecniche iniziali, la Società prosegue le attività dicon il massimo rigore. Contestualmente, Softlab ha rafforzato ledelle proprie infrastrutture digitali e sta collaborando con le autorità competenti per garantire la piena conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati (GDPR) e sulla sicurezza informatica.La Società si è impegnata a comunicare tempestivamente al mercato ogni eventuale sviluppo materiale della vicenda.