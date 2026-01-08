Sostenibilità: MASE e SPES Academy insieme per guidare la transizione ecologica delle infrastrutture digitali

(Teleborsa) - La sfida dellanon si affronta solo con gli investimenti, ma con. Sono questi, per diffondere e sviluppare la conoscenza tecnico- scientifica nel campo dell’ambiente e dell’innovazione. Al centro del patto la volontà di trasformare la, nel pieno rispetto dell’economia circolare, dell’uso efficiente del suolo e della tutela delle risorse idriche.Il protocollo – che prevede la collaborazione per la predisposizione di studi, programmi di ricerca nazionali e internazionali, la creazione di tavoli di lavoro e comitati tecnico-scientifici e l’organizzazione congiunta di– metterà a disposizione delle istituzioni le competenze necessarie per anticipare i cambiamenti globali."Le infrastrutture digitali sono essenziali per lo sviluppo sociale ed economico e per garantire la sicurezza ambientale e la competitività del Paese. Diffondere la conoscenza sulle caratteristiche di queste infrastrutture e sulla loro sostenibilità consentirà di accrescere la consapevolezza tecnica delle amministrazioni e la partecipazione attiva dei cittadini al cambiamento", ha commentato"Questo protocollo d’intesa rappresenta un passo decisivo verso unacapace di mettere insieme innovazione tecnologica e resilienza ambientale. Vogliamo mettere le eccellenze della nostra Scuola al servizio delle istituzioni, perrendendole opportunità concrete di crescita, rafforzando la competitività del Sistema Paese attraverso l'alta formazione e la ricerca", ha dichiarato