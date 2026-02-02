Milano 30-gen
0 0,00%
Nasdaq 30-gen
25.552 -1,28%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 30-gen
10.224 +0,51%
Francoforte 30-gen
24.539 +0,94%

Borsa: Brillante Tokyo in avvio (+0,73%)

Il Nikkei 225 inizia a scambiare a 53.714,6 punti

In breve, Finanza
Borsa: Brillante Tokyo in avvio (+0,73%)
Bene il principale indice azionario giapponese, con un progresso dello 0,73%, dopo aver aperto a 53.714,6.
Condividi
```