Milano 13:51
45.867 +0,75%
Nasdaq 30-gen
25.552 0,00%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 13:51
10.281 +0,56%
Francoforte 13:51
24.735 +0,80%

Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Telecommunications

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Telecommunications
L'Indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni continua la giornata in aumento dell'1,34%.
Condividi
```