Milano 17:14
52.828 +0,76%
Nasdaq 2-lug
29.329 -1,61%
Dow Jones 2-lug
52.900 +1,14%
Londra 17:14
10.674 +0,20%
Francoforte 17:14
25.813 +0,91%

Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Telecommunications

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Telecommunications
Performance positiva per l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni, che continua la giornata in aumento dello 0,93% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
Condividi
```