Milano 10:56
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Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Telecommunications

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Telecommunications
L'Indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni guadagna lo 0,75% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 390,11 punti.
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