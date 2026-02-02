Gas, stop Ue graduale a import da Russia scatta il 18 marzo

(Teleborsa) -È quanto prevede il regolamento UE 2026/261, pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale della Unione europea. "che non hanno ancora adeguato le loro strategie di approvvigionamento di adottare le disposizioni necessarie per conformarsi al presente regolamento.".che concludono nuovi contratti di ottenere la necessaria autorizzazione preventiva tempestivamente e senza turbative per le importazioni di gas pianificate, le diverse procedure di autorizzazione previste dalprecisa la normativa comunitaria.Nella Gazzetta ufficiale "c'è una tabella dtermine sulliquefatti. Fondamentalmenteha spiegato una portavoce della Commissione Ue, Anna-Kaisa Itkonen, oggi durante il