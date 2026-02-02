Gas, stop Ue graduale a import da Russia scatta il 18 marzo

(Teleborsa) - Scatta tra un mese e mezzo la messa al bando delle importazioni di gas naturale liquefatto dalla Russia.
È quanto prevede il regolamento UE 2026/261, pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale della Unione europea. "Appare opportuno prevedere un periodo di transizione per consentire ai fornitori di gas
che non hanno ancora adeguato le loro strategie di approvvigionamento di adottare le disposizioni necessarie per conformarsi al presente regolamento. Il divieto di importare gas dalla Federazione russa - si legge - dovrebbe pertanto applicarsi solo a decorrere dal 18 marzo 2026
"."Al fine di consentire agli importatori con contratti di fornitura in essere e agli importatori
che concludono nuovi contratti di ottenere la necessaria autorizzazione preventiva tempestivamente e senza turbative per le importazioni di gas pianificate, le diverse procedure di autorizzazione previste dal presente regolamento dovrebbero applicarsi prima che diventi applicabile il divieto di importazione di gas dalla Federazione russa",
precisa la normativa comunitaria.
Nella Gazzetta ufficiale "c'è una tabella di marcia molto chiara con la messa al bando dei contratti di breve
termine sul gas naturale
liquefatti. Fondamentalmente inizia settimane dopo l'entrata in vigore della normativa",
ha spiegato una portavoce della Commissione Ue, Anna-Kaisa Itkonen, oggi durante il briefing di metà giornata con la stampa.