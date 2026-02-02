Milano 17:35
New York: accelera Western Digital

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società che si occupa di archiviazione dei dati, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,40%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Western Digital mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,63%, rispetto a +0,67% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del leader nel settore dei dischi rigidi. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Western Digital evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 276,1 USD. Primo supporto a 248,9. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 231,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
