New York: accelera Western Digital

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società che si occupa di archiviazione dei dati
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,40%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Western Digital
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,63%, rispetto a +0,67% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del leader nel settore dei dischi rigidi
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Western Digital
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 276,1 USD. Primo supporto a 248,9. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 231,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)