New York: andamento sostenuto per Nvidia
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il chipmaker, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,29%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Nvidia più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 183,1 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 185,3. Il peggioramento della società di chip è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 181,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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