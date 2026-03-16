New York: andamento sostenuto per Nvidia

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il chipmaker , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,29%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Nvidia più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 183,1 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 185,3. Il peggioramento della società di chip è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 181,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```