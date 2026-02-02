Milano 17:35
46.005 +1,05%
Nasdaq 22:00
25.739 +0,73%
Dow Jones 22:00
49.408 +1,05%
Londra 17:35
10.342 +1,15%
Francoforte 17:35
24.798 +1,05%

New York: scambi in forte rialzo per Advanced Micro Devices

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Grande giornata per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,80%.

La tendenza ad una settimana di Advanced Micro Devices è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 253,7 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 238,7. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 229,4 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
